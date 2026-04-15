Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
HYPERVERNETZT

Die Cargoflieger - Piloten, Technik und Termine

WELTFolge vom 15.04.2026
Die Cargoflieger - Piloten, Technik und Termine

Die Cargoflieger - Piloten, Technik und TermineJetzt kostenlos streamen

HYPERVERNETZT

Folge vom 15.04.2026: Die Cargoflieger - Piloten, Technik und Termine

50 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Jede Nacht steuern die Frachtpiloten Ziele in aller Welt an und immer gilt: Das Transportgut muss schnell und sicher beim Empfänger ankommen - egal ob es stürmt, regnet oder schneit. Im Minutentakt starten und landen die Maschinen, werden von gut eingespielten Teams innerhalb kürzester Zeit be- und entladen. Die Reportage gibt einen Einblick in eine ganz eigene Welt, in der länderübergreifend hochprofessionell und mit einer großen Präzision und Effizienz gearbeitet wird.

Alle verfügbaren Folgen