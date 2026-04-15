Die Cargoflieger - Piloten, Technik und TermineJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.04.2026: Die Cargoflieger - Piloten, Technik und Termine
50 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Jede Nacht steuern die Frachtpiloten Ziele in aller Welt an und immer gilt: Das Transportgut muss schnell und sicher beim Empfänger ankommen - egal ob es stürmt, regnet oder schneit. Im Minutentakt starten und landen die Maschinen, werden von gut eingespielten Teams innerhalb kürzester Zeit be- und entladen. Die Reportage gibt einen Einblick in eine ganz eigene Welt, in der länderübergreifend hochprofessionell und mit einer großen Präzision und Effizienz gearbeitet wird.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6