Zieh die Hose bis zum Hals!Jetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 20: Zieh die Hose bis zum Hals!
Sam ist bis über beide Ohren in Jonah verknallt. Der ist zwar sehr witzig und hat eine Menge Unsinn im Kopf, aber leider sorgt er auch für Probleme: Sam hat nämlich überhaupt keine Zeit mehr für iCarly, was Carly und Freddy bald auf die Nerven geht. Als Carly mit Jonah über dieses Problem reden möchte, versucht der stattdessen, sie zu küssen. Carly ist entsetzt, aber Sam möchte sie auf keinen Fall davon erzählen - schließlich ist ihre beste Freundin so glücklich mit Jonah! Der Zufall bringt Sam dann aber doch noch auf die Spur ihres untreuen Freundes. Sie hört mit an, wie Carly mit Freddie über die Kuss-Attacke spricht. Sam sieht rot, und sie beschließt, sich an Jonah zu rächen.
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