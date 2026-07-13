iCarly
Folge 22: Ein schickes Angebot
23 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Die Eliteschule Briarwood zieht in Erwägung, Carly ein Stipendium anzubieten. Carly ist sich nicht sicher, ob sie dieses Angebot annehmen soll. Doch Sam und Freddie wissen, sie müssen Carly's Meinung ändern.
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iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany