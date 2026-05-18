iCarly
Folge 23: Fechten wir’s aus!
23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Freddie will nicht immer nur mit Mädchen reden und will mit Spencer zum Fechten. Dabei stellt sich heraus, dass Freddie ein Naturtalent ist und Spencer lässt ihn gegen Toder antreten. Doch Carly ist gar nicht begeistert.
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iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5: Nickelodeon Germany