iCarly
Folge 24: Das Dreifach-Date
23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Shannon steht auf Freddie. Gibby steht auf Shannon. Sam und Carly wollen Gibby helfen und veranstalten eine Spieleshow. Gibby soll aus drei Mädchen eine finden, mit der er ein Date haben darf.
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iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5: Nickelodeon Germany