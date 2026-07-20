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iCarly

Auto oder Aus

NickelodeonStaffel 3Folge 11vom 20.07.2026
Auto oder Aus

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Folge 11: Auto oder Aus

22 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Spencer hat eine Filmrequisite bestellt, die sich als Nachbau entpuppt. Enttäuscht lässt er die Attrappe verschwinden. Unterdessen schlägt der vermeintliche Sohn eines Autohändlers ein Gewinnspiel, bei dem man ein Auto gewinnen kann, vor.

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