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iCarly

Der König der Streiche

NickelodeonStaffel 3Folge 4vom 15.06.2026
Der König der Streiche

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iCarly

Folge 4: Der König der Streiche

21 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6

Carly gesteht, dass sie noch nie im Leben jemandem einen Streich gespielt hat. Um zu beweisen dass sie es dennoch kann, bittet sie Spencer um Hilfe. Doch der hat damit ein gewaltiges Problem.

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