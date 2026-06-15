Zu doof um wahr zu seinJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 7: Zu doof um wahr zu sein
23 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
Carly und Co. wollen ein wenig von der vielen Arbeit abtreten und suchen deshalb nach Praktikanten. Bei der Vorstellungsrunde tut sich besonders ein vielversprechender Nerd hervor.
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany