iCarly
Folge 10: Oh weh, 3D!
23 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 6
Freddie will seine kreative Seite spielen lassen und entscheidet sich iCarly in 3D zu senden. Spencer stellt einen Assistenten an, den er nicht bezahlen kann.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany