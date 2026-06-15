Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
iCarly

Das Nerd-Camp

NickelodeonStaffel 4Folge 3vom 15.06.2026
Das Nerd-Camp

Das Nerd-CampJetzt kostenlos streamen

iCarly

Folge 3: Das Nerd-Camp

23 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6

Als Gibby einen Plan ausheckt, um Sam und Freddie zu trennen, deckt Mrs. Benson deren Beziehung auf. Wird sich Carly für Sam und Freddie einsetzen oder Gibby dabei helfen, sie auseinander zu bringen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

iCarly
Nickelodeon
iCarly

iCarly

Alle 2 Staffeln und Folgen