iCarly
Folge 3: Das Nerd-Camp
23 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
Als Gibby einen Plan ausheckt, um Sam und Freddie zu trennen, deckt Mrs. Benson deren Beziehung auf. Wird sich Carly für Sam und Freddie einsetzen oder Gibby dabei helfen, sie auseinander zu bringen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany