Meine Hobbys, deine HobbysJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 4: Meine Hobbys, deine Hobbys
23 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 6
Carly rät Sam und Freddie, das Lieblingshobby des anderen auszuprobieren. Unterdessen trifft Spencer seine alte Babysitterin und lädt sie zum Essen ein.
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany