iCarly
Folge 5: Zu dumm
23 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Carly will ihren neuen Schwarm damit beeindrucken, indem sie sich schlauer gibt als sie eigentlich ist. Währenddessen hilft der Rest der Truppe T-Bo dabei, ein neues zu Hause zu finden, weil er aus dem 'Groovy Smoothie' geschmissen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 4
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iCarly
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-5: Nickelodeon Germany