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iCarly

Zu dumm

NickelodeonStaffel 4Folge 5vom 17.08.2026
Zu dumm

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iCarly

Folge 5: Zu dumm

23 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Carly will ihren neuen Schwarm damit beeindrucken, indem sie sich schlauer gibt als sie eigentlich ist. Währenddessen hilft der Rest der Truppe T-Bo dabei, ein neues zu Hause zu finden, weil er aus dem 'Groovy Smoothie' geschmissen wurde.

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