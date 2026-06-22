iCarly
Folge 6: Besuch der First Lady
23 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 6
Die Kids wollen Carlys Vater eine Online-Geburtstagsparty schmeißen. Doch als sie sich in ein gesichertes Netzwerk einhacken, bekommen sie Ärger von einer wichtigen Informationsagentur des Landes.
Weitere Folgen in Staffel 4
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany