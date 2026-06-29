iCarly
Folge 13: Der Laptop ist weg
21 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Als Sams Laptop gestohlen wird, versucht die Truppe, den Dieb aufzuspüren. Währenddessen kommt Spencer nicht in seine Lieblings-Spielhalle rein, solange er nicht in Begleitung eines Kindes ist. Er hat Glück, als Guppy einen Babysitter braucht.
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iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany