iCarly
Folge 3: April, April...
23 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 6
Es ist der 1. April! Carly und Spencer sollen aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt werden, also teilen die Freunde ihre gemeinsamen Erlebnisse in der Wohnung. Doch wir erinnern uns etwas anders.
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany