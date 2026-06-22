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iCarly

April, April...

NickelodeonStaffel 5Folge 3vom 22.06.2026
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Folge 3: April, April...

23 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 6

Es ist der 1. April! Carly und Spencer sollen aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt werden, also teilen die Freunde ihre gemeinsamen Erlebnisse in der Wohnung. Doch wir erinnern uns etwas anders.

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