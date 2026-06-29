iCarly
Folge 6: Chip, Chuck & Spencer
23 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Gibbys neues Spielzeug geht kaputt, doch Freddie repariert es ihm und legt noch einen oben drauf. Spencer versucht einem rachsüchtigen Kind mit allen Mitteln das Handwerk zu legen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany