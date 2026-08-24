Brave Mädchen, böse MädchenJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 9: Brave Mädchen, böse Mädchen
22 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 6
Sams Freundin wird aus dem Jugendgefängnis entlassen, und Sam rät allen, sich von ihr fernzuhalten. Doch Carly hört nicht auf sie und traut sich zu viel zu. Im Loft findet Spencer eine Nachtsichtbrille.
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iCarly
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Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-5: Nickelodeon Germany