Ice Airport Alaska
Folge 8: Dünnes Eis
44 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Ein Buschpilot macht sich auf den Weg, um einen Einsiedler aus einer bedrohlichen Situation zu befreien. Unterdessen sucht eine Gruppe Schneefans über dem Luftweg nach dem ultimativen Adrenalinkick.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Airport Alaska
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Off the Fence BV
Enthält Produktplatzierungen