Ice Lake Rebels
Folge vom 27.11.2015: Der Winter kommt
44 Min.Folge vom 27.11.2015Ab 6
Schneehuhnjagd mit der Steinschleuder oder Isolierung der Innenwände: Die Aussteiger-Gemeinschaft am Great Slave Lake bereitet sich auf den einbrechenden Winter vor. Die Tage sind bereits kurz, die Temperaturen sinken extrem und in Kürze wird die gesamte Seeoberfläche aus einem massiven Eispanzer bestehen. Während Stephan und Allyce am nördlich gelegenen Vee Lake ein mögliches neues Hausboot inspizieren, rückt Ragnar Wesstrom mit dem Kettenfahrzeug zu einer heiklen Rettungsmission aus. Ein Tourist ist mit dem Schneemobil losgezogen und wird seit Stunden vermisst...
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.