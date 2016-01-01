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Ice Lake Rebels

Gefährliches Tauwetter

DMAXFolge vom 01.01.2016
Gefährliches Tauwetter

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Ice Lake Rebels

Folge vom 01.01.2016: Gefährliches Tauwetter

45 Min.Folge vom 01.01.2016Ab 6

Den Aussteigern steht am Great Slave Lake in Kanada die gefährlichste Zeit des Jahres bevor. Denn wenn der Frühling naht, müssen die Wildnisbewohner bei jedem Schritt um ihr Leben fürchten. Gary Vaillancourt löst das Problem in dieser Folge auf seine eigene Weise. Der Abenteurer hat sich ein Hovercraft gekauft. Das Amphibienfahrzeug wird von zwei großen Propellern angetrieben und kann sowohl im Wasser als auch an Land fahren. Auf seinem Luftkissen schwebt das Vehikel zudem mühelos über brüchige Eisflächen hinweg.

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