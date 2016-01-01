Ice Lake Rebels
Folge vom 01.01.2016: Schadensbegrenzung
45 Min.Folge vom 01.01.2016Ab 6
Bevor das Eis schmilzt, müssen sich Stephan und Allyce Hervieux auf dem Great Slave Lake um ein wichtiges Problem kümmern. Denn im letzten Herbst hatte ihr Hausboot Schlagseite, und dabei könnte ein Ponton leckgeschlagen sein. Weil der See über Nacht zufror, blieb dem frisch verheirateten Ehepaar damals kaum Zeit, den Schaden in Augenschein zu nehmen. Und mit einem defekten Schwimmkörper droht die „Kimberlite“ bei Tauwetter zu sinken. Deshalb bemühen sich Stephan und sein Kumpel Dougie in dieser Folge um Schadensbegrenzung.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.