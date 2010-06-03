Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 5: Sodom & Gomorrha
Nach einem Brand in der Kirche St. Gabriel wird der Kirchendiener Georg Mainitz tot aufgefunden. Alle Untersuchungen am Tatort weisen eindeutig auf Brandstiftung hin und offenbar hielt sich das Opfer zur Tatzeit alleine in der Kirche auf. Zur gleichen Zeit geht ein anonymer Drohbrief beim Erzbistum ein, der auf einen Zusammenhang zwischen dem Kirchenbrand und dem biblischen Gleichnis von "Sodom und Gomorrha" hindeutet. Pater Castell wird nach München geschickt, um das symbolische Motiv des Brandes herauszufinden. Pater Castell und Marie ermitteln zunächst im persönlichen Umfeld des Toten und stoßen auf den energischen Kirchengegner Viktor Tollar, mit dem Mainitz nach dem Verlust seiner Tochter über den Sinn des Glaubens diskutiert hat. Da passiert nach dem gleichen Muster ein weiterer Kirchenbrand in der Gemeinde St. Michael, doch von einem Täter fehlt jede Spur. Pater Castell verfolgt nun die Symbolik der Tatorte: beide Kirchen waren Erzengeln geweiht und das Feuer brach bei heftigen Unwettern aus. Steckt hinter den Anschlägen ein geistiger Brandstifter? Ist die Kirche St. Rafael somit der nächste Tatort? Für Marie und Pater Castell beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: sie müssen dem Täter auf die Spur kommen bevor unschuldige Menschen sterben. Während Marie völlig mit den Ermittlungen beschäftigt ist, hat ihre Tochter Lisa bei einem Radiosender Konzertkarten in der berüchtigten Diskothek "Silberweiß" gewonnen und sucht nach einer Möglichkeit sich ohne Aufsicht davonzustehlen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick