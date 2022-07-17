Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 29vom 17.07.2022
Alles begann 1964 mit einer geschweißten Hantel aus Alteisen. Sie ist 38 Kilogramm schwer und wurde aus Abfallprodukten hergestellt, denn so ein Gerät gab es im Handel nicht zu kaufen. Der junge Arnold Schwarzenegger trainierte damit in der seiner Heimatstadt Graz, unterstützt von seinem damaligen Trainer Kurt Marnul, der in dieser Folge über den Beginn einer schwindelerregenden Karriere des wohl berühmtesten Steirers berichtet. Bildquelle: ORF/pre tv

