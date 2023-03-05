Ikonen Österreichs: Das Care PaketJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 30: Ikonen Österreichs: Das Care Paket
Es ist ein unscheinbares, braunes Objekt, 32 mal 32 Zentimeter groß, manchmal gar bezeichnet als unansehnlicher Pappkarton. Es verfügt über eine Segnung des Papstes, Menschen vermieteten für den Wert eines solchen Objekts eine 2-Zimmer Wohnung überließen ihren geliebten Stutzflügel fremden Menschen und fünf Stück von ihnen waren im Herbst 1946 so viel wert wie ein entführtes Baby. Lieder wurden ihm geschrieben und es ist überliefert, dass, wer keines bekam, oft bitter enttäuscht war. Ein bisschen wurde es zu einem Mythos: das CARE-Paket. In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Bildquelle: ORF/pre tv
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