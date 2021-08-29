Ikonen Österreichs: Das BackhendlJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 31: Ikonen Österreichs: Das Backhendl
11 Min.Folge vom 29.08.2021
Den einen galt es als Symbol für die "gute alte Zeit", den anderen als Beleg für die Fresslust der Österreicher. Aber, egal ob Schnitzel oder Hendl: es geht um die Panade. Und wir selbst "panieren" uns ja auch: "Panier" steht im Wienerischen für Kleidung, die "Einserpanier" ist demnach das Feiertagsgewand. Bildquelle: ORF/pre tv
