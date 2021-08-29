Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Das Backhendl

ORF2Staffel 1Folge 31vom 29.08.2021
Ikonen Österreichs: Das Backhendl

Ikonen Österreichs: Das BackhendlJetzt kostenlos streamen

Ikonen Österreichs

Folge 31: Ikonen Österreichs: Das Backhendl

11 Min.Folge vom 29.08.2021

Den einen galt es als Symbol für die "gute alte Zeit", den anderen als Beleg für die Fresslust der Österreicher. Aber, egal ob Schnitzel oder Hendl: es geht um die Panade. Und wir selbst "panieren" uns ja auch: "Panier" steht im Wienerischen für Kleidung, die "Einserpanier" ist demnach das Feiertagsgewand. Bildquelle: ORF/pre tv

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ikonen Österreichs
ORF2
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs

Alle 1 Staffeln und Folgen