Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Der Krampus

ORF2Staffel 1Folge 32vom 28.11.2021
Ikonen Österreichs: Der Krampus

Ikonen Österreichs: Der KrampusJetzt kostenlos streamen

Ikonen Österreichs

Folge 32: Ikonen Österreichs: Der Krampus

10 Min.Folge vom 28.11.2021

Im Gasteinertal findet eine der urtümlichsten Formen des Krampuslaufes statt. Jeder Krampus der rund 100 Krampusgruppen im Tal trägt eine kunstvoll geschnitzte Maske aus Zirbenholz, die Hörner und Felle stammen von Ziegenböcken und Widdern der lokalen Bauern. Im Gasteinertal verkörpert der Krampus nicht das Böse an sich, sondern er vertreibt es. Bildquelle: ORF/pre tv

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ikonen Österreichs
ORF2
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs

Alle 1 Staffeln und Folgen