Ikonen Österreichs
Folge 32: Ikonen Österreichs: Der Krampus
10 Min.Folge vom 28.11.2021
Im Gasteinertal findet eine der urtümlichsten Formen des Krampuslaufes statt. Jeder Krampus der rund 100 Krampusgruppen im Tal trägt eine kunstvoll geschnitzte Maske aus Zirbenholz, die Hörner und Felle stammen von Ziegenböcken und Widdern der lokalen Bauern. Im Gasteinertal verkörpert der Krampus nicht das Böse an sich, sondern er vertreibt es. Bildquelle: ORF/pre tv
