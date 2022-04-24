Ikonen Österreichs: Ein Pokal des WunderteamsJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 34: Ikonen Österreichs: Ein Pokal des Wunderteams
Österreich ist eine Fußball-Nation, besteht es doch aus einer Millionenschaft von Schiedsrichtern. Gilt es, wieder einmal eine Niederlage zu verdauen, bleibt immer noch die Erinnerung. Stichwort Córdoba. Oder aber an das Wunderteam. Dieses war die erfolgreichste Fußball-Mannschaft, die Österreich je hatte - zwischen 1931 und 1933 erzielte es in 18 Matches 14 Siege. Mastermind des Erfolgs war Hugo Meisl. In dieser Ausgabe der "Ikonen Österreichs" geht es um einen symbolträchtigen Pokal des Wunderteams, der nicht nur von den Triumpfen der Mannschaft zeugt, sondern auch von Bürgerkrieg und Diktatur in Österreich. Bildquelle: ORF/pre tv/Martin Betz
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick