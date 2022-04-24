Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Ein Pokal des Wunderteams

ORF2Staffel 1Folge 34vom 24.04.2022
Ikonen Österreichs: Ein Pokal des Wunderteams

12 Min.Folge vom 24.04.2022

Österreich ist eine Fußball-Nation, besteht es doch aus einer Millionenschaft von Schiedsrichtern. Gilt es, wieder einmal eine Niederlage zu verdauen, bleibt immer noch die Erinnerung. Stichwort Córdoba. Oder aber an das Wunderteam. Dieses war die erfolgreichste Fußball-Mannschaft, die Österreich je hatte - zwischen 1931 und 1933 erzielte es in 18 Matches 14 Siege. Mastermind des Erfolgs war Hugo Meisl. In dieser Ausgabe der "Ikonen Österreichs" geht es um einen symbolträchtigen Pokal des Wunderteams, der nicht nur von den Triumpfen der Mannschaft zeugt, sondern auch von Bürgerkrieg und Diktatur in Österreich. Bildquelle: ORF/pre tv/Martin Betz

