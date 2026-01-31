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Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Die Kristallkugel der Annemarie Moser-Pröll

ORF2Staffel 1Folge 44vom 31.01.2026
Ikonen Österreichs: Die Kristallkugel der Annemarie Moser-Pröll

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Folge 44: Ikonen Österreichs: Die Kristallkugel der Annemarie Moser-Pröll

12 Min.Folge vom 31.01.2026

Im Café Olympia in Kleinarl stehen sechs Kristallkugeln – doch die wichtigste gehört Annemarie Moser-Pröll. In der Saison 1978/79 lag sie vor dem Finale in Furano noch acht Punkte hinter Hanni Wenzel. Im Riesentorlauf reichte Platz zwei bei Wenzels Fünfter, um den hauchdünnen Vorsprung und die entscheidende Kugel zu sichern. Sie motivierte Moser-Pröll, eine weitere Saison dranzuhängen – und ein Jahr später endlich olympisches Gold in der Abfahrt zu gewinnen. Bildquelle: ORF/pre tv

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