Ikonen Österreichs: Die Kristallkugel der Annemarie Moser-PröllJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 44: Ikonen Österreichs: Die Kristallkugel der Annemarie Moser-Pröll
12 Min.Folge vom 31.01.2026
Im Café Olympia in Kleinarl stehen sechs Kristallkugeln – doch die wichtigste gehört Annemarie Moser-Pröll. In der Saison 1978/79 lag sie vor dem Finale in Furano noch acht Punkte hinter Hanni Wenzel. Im Riesentorlauf reichte Platz zwei bei Wenzels Fünfter, um den hauchdünnen Vorsprung und die entscheidende Kugel zu sichern. Sie motivierte Moser-Pröll, eine weitere Saison dranzuhängen – und ein Jahr später endlich olympisches Gold in der Abfahrt zu gewinnen. Bildquelle: ORF/pre tv
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ikonen Österreichs
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2