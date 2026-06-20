Ikonen Österreichs: Die KnopferlharmonikaJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 48: Ikonen Österreichs: Die Knopferlharmonika
11 Min.Folge vom 20.06.2026
Gabriele Schiller begibt sich auf die Suche nach dem vermeintlich typisch Ländlichen – nach Traditionen und Bräuchen, die Österreich von anderen Ländern unterscheiden sollen. Abseits der Touristenströme begleitet sie einen Harmonikabauer, der Bäume umarmt, bevor er aus ihrem Holz Instrumente fertigt. Bildquelle: ORF/pre tv
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