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Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: From America to Austria

ORF2Staffel 1Folge 49vom 04.07.2026
Ikonen Österreichs: From America to Austria

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Ikonen Österreichs

Folge 49: Ikonen Österreichs: From America to Austria

31 Min.Folge vom 04.07.2026

Von Comics, Jazz und Rock ’n’ Roll bis Coca-Cola und Fast Food: Vieles aus den USA wurde lange kritisch gesehen, hat Österreich aber nachhaltig geprägt. Die Reihe „Ikonen Österreichs“ erzählt anhand von drei Objekten aus dem 17., 19. und 20. Jahrhundert, wie amerikanische Einflüsse Kultur, Alltag und Genuss im Land verändert haben – und macht Geschichte durch Dinge lebendig. Bildquelle: ORF/pre tv

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