Ikonen Österreichs: Ein Holzpferd für Kurt WaldheimJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 50: Ikonen Österreichs: Ein Holzpferd für Kurt Waldheim
11 Min.Folge vom 11.07.2026
Das sechs Meter hohe Holzpferd, nach der Idee von Peter Turrini gestaltet und von Alfred Hrdlicka sowie Manfred Deix umgesetzt, wurde 1986 zum Symbol des Protests gegen Kurt Waldheim. Während des Bundespräsidentenwahlkampfs erinnerte es an den umstrittenen Umgang des Kandidaten mit seiner NS-Vergangenheit und stand zugleich für die fehlende Aufarbeitung in Österreich. Die Dokumentation erzählt anhand dieses Objektes Geschichte und Alltagskultur des Landes. Bildquelle: ORF
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