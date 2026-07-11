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Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Ein Holzpferd für Kurt Waldheim

ORF2Staffel 1Folge 50vom 11.07.2026
Ikonen Österreichs: Ein Holzpferd für Kurt Waldheim

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Folge 50: Ikonen Österreichs: Ein Holzpferd für Kurt Waldheim

11 Min.Folge vom 11.07.2026

Das sechs Meter hohe Holzpferd, nach der Idee von Peter Turrini gestaltet und von Alfred Hrdlicka sowie Manfred Deix umgesetzt, wurde 1986 zum Symbol des Protests gegen Kurt Waldheim. Während des Bundespräsidentenwahlkampfs erinnerte es an den umstrittenen Umgang des Kandidaten mit seiner NS-Vergangenheit und stand zugleich für die fehlende Aufarbeitung in Österreich. Die Dokumentation erzählt anhand dieses Objektes Geschichte und Alltagskultur des Landes. Bildquelle: ORF

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