Ikonen Österreichs: Die eingestürzte ReichsbrückeJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 51: Ikonen Österreichs: Die eingestürzte Reichsbrücke
11 Min.Folge vom 01.08.2026
Der Einsturz der Wiener Reichsbrücke am 1. August 1976 erschütterte die Stadt. Die Überreste des 13.000 Tonnen schweren Bauwerks wurden zum Besuchermagneten, Teile der Brücke zu begehrten Erinnerungsstücken. Rund um die Ursachen des Unglücks entstanden zahlreiche Legenden und Verschwörungstheorien. Bildquelle: ORF/pre tv
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