Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Die eingestürzte Reichsbrücke

ORF2Staffel 1Folge 51vom 01.08.2026
Ikonen Österreichs: Die eingestürzte Reichsbrücke

Ikonen Österreichs: Die eingestürzte ReichsbrückeJetzt kostenlos streamen

Ikonen Österreichs

Folge 51: Ikonen Österreichs: Die eingestürzte Reichsbrücke

11 Min.Folge vom 01.08.2026

Der Einsturz der Wiener Reichsbrücke am 1. August 1976 erschütterte die Stadt. Die Überreste des 13.000 Tonnen schweren Bauwerks wurden zum Besuchermagneten, Teile der Brücke zu begehrten Erinnerungsstücken. Rund um die Ursachen des Unglücks entstanden zahlreiche Legenden und Verschwörungstheorien. Bildquelle: ORF/pre tv

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ikonen Österreichs
ORF2
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs

Alle 1 Staffeln und Folgen