Von der Prärie ins HeartlandJetzt kostenlos streamen
Im Fluss - 6.000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika
Folge 3: Von der Prärie ins Heartland
48 Min.Folge vom 12.08.2026
Dirk Rohrbach wagt als erster Europäer, was vor ihm erst elf Menschen gelungen ist: Er paddelt in einem selbst gebauten Kajak aus Holz auf dem längstem Flusssystem Nordamerikas von der Quelle bis zum Meer. Aus den Rocky Mountains durch die Great Plains und den Mittleren Westen bis in den tiefen Süden und zum Golf von Mexiko. 6.000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika!
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Im Fluss - 6.000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika
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