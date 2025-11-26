Vom Missouri zum Mississippi-DeltaJetzt kostenlos streamen
Im Fluss - 6.000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika
Folge 4: Vom Missouri zum Mississippi-Delta
48 Min.Folge vom 26.11.2025
In Tennessee stoppt der Abenteurer und Fotograf Dirk Rohrbach im Hafen von Memphis und erkundet den größten jemals gebauten Schaufelraddampfer der Welt. Die nächste Etappe führt ins Delta von Arkansas und Mississippi, bekannt für bestes Barbecue und die Musik. Zwischen Helena und Clarksdale sucht Dirk die Wiege des Blues.
