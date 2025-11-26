Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 4vom 26.11.2025
48 Min.Folge vom 26.11.2025

In Tennessee stoppt der Abenteurer und Fotograf Dirk Rohrbach im Hafen von Memphis und erkundet den größten jemals gebauten Schaufelraddampfer der Welt. Die nächste Etappe führt ins Delta von Arkansas und Mississippi, bekannt für bestes Barbecue und die Musik. Zwischen Helena und Clarksdale sucht Dirk die Wiege des Blues.

