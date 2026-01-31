Die ukrainische Offensive ist gescheitert - Was ist zu erwartenJetzt kostenlos streamen
Im Fokus
Folge 21: Die ukrainische Offensive ist gescheitert - Was ist zu erwarten
16 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Reisner bewertet stockende ukrainische Vorstöße: Zeitfaktor, Personal, Munition – und warum ohne US‑Rückenwind Europas Kompensation begrenzt bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Fokus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV