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Das russische Momentum ist zurück

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 22vom 31.01.2026
Das russische Momentum ist zurück

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Folge 22: Das russische Momentum ist zurück

11 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Analyse der russischen Taktikrotation: mehr Drohnen, elektronische Kampfführung, Verschleißstrategie – plus politische Hebel, die Kiew unter Druck setzen.

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