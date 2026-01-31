Das russische Momentum ist zurückJetzt kostenlos streamen
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Folge 22: Das russische Momentum ist zurück
11 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Analyse der russischen Taktikrotation: mehr Drohnen, elektronische Kampfführung, Verschleißstrategie – plus politische Hebel, die Kiew unter Druck setzen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV