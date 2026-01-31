Der Krieg in der Ukraine - ein AbnützungskriegJetzt kostenlos streamen
Im Fokus
Folge 23: Der Krieg in der Ukraine - ein Abnützungskrieg
10 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Reisner erläutert, warum der Konflikt zur Abnutzungsschlacht geworden ist: Feuerüberlegenheit, Produktionslinien, Personalreserven – und die Frage, wie lange beide Seiten das Tempo halten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Fokus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV