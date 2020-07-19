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Im Gänsehäufel

Im Gänsehäufel

ORF2Staffel 1Folge 1vom 19.07.2020
Im Gänsehäufel

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Im Gänsehäufel

Folge 1: Im Gänsehäufel

33 Min.Folge vom 19.07.2020

Es gibt keinen Gott. Dieser Behauptung widerspricht George Piesch auf`s Radikalste. Und einen Beweis kann er auch sofort aus dem Talon ziehen: Wenn es keinen Gott gibt, warum gibt´s dann sein zwei mal zwei Meter pures Glück? Eben! Wer im größten Strandbad Europas eine Kabane ergattert hat, ist kein Atheist. Zu Gottvoll sind die schönen Sommertage an der Alten Donau. Ja gut, es wird schon auch gekeppelt im Paradies. Aber ein bisserl Ordnung gehört eben dazu. Selbst im Gänsehäufel sind Regeln einzuhalten. So viel Zeit muss sein. Findet Kurt Kalser, der Badewaschel, der das Gänsehäufel kennt wie seine Badehosen-Tasche. Kein Wunder. Hat der gebürtige Kaisermühlener doch beim Wellenbecken sein allererstes Busserl von einer schönen Unbekannten bekommen: "Mir wir heut noch schwindelig, wenn ich daran denke." Ein.Blick ins Bad der Bäder. Vom Frühjahrsputz bis zum herbstlichen Badeschluss. Bildquelle: ORF/ORF/Nina Horowitz

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