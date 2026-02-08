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Im Hügelland der Venezianer
Folge 1: Im Hügelland der Venezianer
44 Min.Folge vom 08.02.2026
Das Veneto im Nordosten Italiens zeugt noch heute vom Reichtum seiner Schöpfer. Im Zentrum stehen die Euganeischen Hügel mit Rebhängen, Olivenhainen, Kunststädten, mittelalterlichen Dörfern und venezianischen Villen. In Abano Terme nutzen Menschen seit der Antike die heilenden Thermalquellen. Filmemacher Björn Kölz und Karim Kosta erkunden die Region, ihre Architektur und das Leben in den historischen Villen und Gärten. Bildquelle: ORF/Lagoon Motion Pictures/Karim Kosta
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Im Hügelland der Venezianer
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Copyrights:© Season 1: ORF 2