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Im Hügelland der Venezianer

Im Hügelland der Venezianer

ORF2Staffel 1Folge 1vom 08.02.2026
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Im Hügelland der Venezianer

Folge 1: Im Hügelland der Venezianer

44 Min.Folge vom 08.02.2026

Das Veneto im Nordosten Italiens zeugt noch heute vom Reichtum seiner Schöpfer. Im Zentrum stehen die Euganeischen Hügel mit Rebhängen, Olivenhainen, Kunststädten, mittelalterlichen Dörfern und venezianischen Villen. In Abano Terme nutzen Menschen seit der Antike die heilenden Thermalquellen. Filmemacher Björn Kölz und Karim Kosta erkunden die Region, ihre Architektur und das Leben in den historischen Villen und Gärten. Bildquelle: ORF/Lagoon Motion Pictures/Karim Kosta

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