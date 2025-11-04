Vermeintlich tote Tochter ist in Wahrheit die Täterin!Jetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 3: Vermeintlich tote Tochter ist in Wahrheit die Täterin!
45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 16
2023 kommt es am Schloss Neuschwanstein zu einem grausamen Mord: Ein 31-jähriger US-Amerikaner vergewaltigt eine Frau und stößt sie und ihre Freundin in eine tiefe Schlucht. Ein Opfer stirbt, das zweite überlebt schwer traumatisiert. Außerdem: Eltern entdecken in der Nacht eine erstochene Frau, die sie für ihre Tochter halten. Doch die Obduktion zeigt: Es ist eine Fremde. Ihre vermeintlich tote Tochter ist in Wahrheit die Täterin.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Kopf des Verbrechers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin