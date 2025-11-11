Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Kopf des Verbrechers

Dilettantische Entführer werden zu eiskalten Mördern

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 4vom 11.11.2025
Folge 4: Dilettantische Entführer werden zu eiskalten Mördern

45 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 16

Die Konditorin Bernadette H. versucht mehrfach, ihren Lebensgefährten zu ermorden, um Alleinerbin seines millionenschweren Hofs zu werden. Außerdem: Am 13. August 2015 wird die 17-jährige Millionärstochter Anneli Marie R. aus der Nähe von Meißen von zwei Männern entführt und ermordet. Und: Ein Haus brennt, eine Familie stirbt. Für Daniel S. ist das kein Unfall - sondern ein Plan. Er kehrt zurück an den Ort, der ihn einst ausgestoßen hat und legt Feuer.

