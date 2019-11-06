Staffel 2Folge 120vom 06.11.2019
Folge 120: Plötzlich Mutter
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Verwirrt und ohne Erinnerung erwacht die 21-jährige Sabrina Kerner im Krankenhaus. Von ihrer besorgten Familie erfährt die junge Frau, dass sie wenige Stunden zuvor ein Kind zur Welt gebracht hat. Ein Schock für Sabrina, denn sie wusste nicht einmal, dass sie überhaupt schwanger war! Und: wer ist überhaupt der Vater? Benita Brückner steht der jungen Mutter zur Seite und kommt langsam der unglaublichen Wahrheit auf die Spur. Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
