Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Plötzlich Mutter

Plötzlich MutterJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 120: Plötzlich Mutter

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Verwirrt und ohne Erinnerung erwacht die 21-jährige Sabrina Kerner im Krankenhaus. Von ihrer besorgten Familie erfährt die junge Frau, dass sie wenige Stunden zuvor ein Kind zur Welt gebracht hat. Ein Schock für Sabrina, denn sie wusste nicht einmal, dass sie überhaupt schwanger war! Und: wer ist überhaupt der Vater? Benita Brückner steht der jungen Mutter zur Seite und kommt langsam der unglaublichen Wahrheit auf die Spur. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen