Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

45 Min.Folge vom 11.05.2016Ab 12

Rosa Nolls Welt bricht zusammen, als sie zufällig ihren Freund mit der eigenen Mutter inflagranti erwischt! Kurz darauf wird die Mutter mit einer Kopfverletzung bewusstlos im Park gefunden. Schnell gerät Rosa ins Visier der Ermittlungen. Rechtsanwalt Christian Vorländer muss die Unschuld der Hotelfachfrau beweisen. Allerdings liegt die vermeintlich einzige Zeugin immer noch im Koma. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

