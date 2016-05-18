Staffel 2Folge 140vom 18.05.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 140: Zwei Männer und ein Plan
44 Min.Folge vom 18.05.2016Ab 12
Ein bewaffneter Räuber überfällt eine Parfümerie und erbeutet 12.000 Euro. Schnell fällt der Verdacht auf auf den vorbestraften Udo Paulin. Dieser zieht Isabella Schulien ins Vertrauen. Der Überfall sei nur vorgetäuscht und zusammen mit dem Angestellten der Parfümerie geplant gewesen! Als der angebliche Komplize alles abstreitet, muss die smarte Anwältin alle Register ziehen, um herauszufinden, was an dem Überfall echt und was fake war. Bildrechte: SAT.1.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH