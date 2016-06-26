Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Folge vom 26.06.2016Ab 12

Richard Dimmel verunglückt schwer mit seinem soeben gekauften Gebrauchtwagen. Die Bremsschläuche wurden böswillig zerstochen. Sofort gerät der Verkäufer Ben Baumer ins Visier der Ermittlungen. Denn der 51-Jährige wurde von Dimmel erpresst. Doch Baumers Anwältin Isabella Schulien befürchtet, dass der Anschlag eigentlich ihrem Mandanten gegolten hat und muss herausfinden, wer ihm nach dem Leben trachtet - und zwar schnell! Bildrechte: SAT.1.

