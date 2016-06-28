Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rache für die verlorene Liebe

Rache für die verlorene LiebeJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 176: Rache für die verlorene Liebe

45 Min.Folge vom 28.06.2016Ab 12

Skrupelloser Mordversuch im Krankenhaus! Für Kommissar Dirk Niebler eine klare Sache: Krankenschwester Tina Rudolph wollte Birgit Mälzer aus Rache töten, weil die unter Alkoholeinfluss ihren Ehemann zu Tode gefahren hat. Doch Rechtsanwalt Christian Vorländer glaubt fest an die Unschuld seiner Mandantin und will das auch beweisen. Während seiner Recherchen stellt sich heraus: dieser Fall ist um einiges verzwickter als erwartet und alles andere als eine "klare Sache". Bildrechte: SAT.1.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen