Staffel 2Folge 176vom 28.06.2016
Rache für die verlorene LiebeJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 176: Rache für die verlorene Liebe
45 Min.Folge vom 28.06.2016Ab 12
Skrupelloser Mordversuch im Krankenhaus! Für Kommissar Dirk Niebler eine klare Sache: Krankenschwester Tina Rudolph wollte Birgit Mälzer aus Rache töten, weil die unter Alkoholeinfluss ihren Ehemann zu Tode gefahren hat. Doch Rechtsanwalt Christian Vorländer glaubt fest an die Unschuld seiner Mandantin und will das auch beweisen. Während seiner Recherchen stellt sich heraus: dieser Fall ist um einiges verzwickter als erwartet und alles andere als eine "klare Sache". Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH