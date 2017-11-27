Staffel 2Folge 193vom 27.11.2017
Der Richter und das MädchenJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 193: Der Richter und das Mädchen
45 Min.Folge vom 27.11.2017Ab 12
Die Fantasie eines Kindes kennt keine Grenzen. Wenn es allerdings behauptet eine Leiche in der benachbarten Gärtnerei gesehen zu haben, sollte das ernst genommen werden. Richter Alexander Hold nimmt sich als einziger Kim Friedbergs Aussage an und muss feststellen - es stimmt, was man sagt: Kleine Kinder lügen nicht. Das wird auch bald dem wahren Täter zum Verhängnis. Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH