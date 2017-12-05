Staffel 2Folge 197vom 05.12.2017
Baby Lilli verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen
Folge 197: Baby Lilli verzweifelt gesucht
46 Min.Folge vom 05.12.2017Ab 12
Der Albtraum einer jeden Mutter wird für Tanja Schelling zur schrecklichen Realität: Das Baby der Sekretärin wird noch aus der Geburtsklinik entführt. Völlig verzweifelt wendet sich Tanja an Christian Vorländer. Dem Rechtsanwalt steht diesmal die hübsche Privatdetektivin Laura Krafft zur Seite. Gemeinsam stoßen die beiden schnell auf eine erste heiße Spur. Doch die Zeit rennt ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH