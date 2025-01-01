Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Raub mit Todesfolge

Raub mit TodesfolgeJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 35: Raub mit Todesfolge

45 Min.Ab 12

Rentnerin Hannelore Gruber wird Opfer eines brutalen Raubüberfalls und liegt seitdem im Koma. Alle Spuren führen ins Drogenmillieu, doch Hannelores Sohn ist sich sicher, dass nur der Ex-Verlobte seiner Mutter hinter der schrecklichen Tat stecken kann. Und tatsächlich deckt Rechtsanwalt Christian Vorländer Ungereimtheiten auf. Doch auch er ahnt lange nicht, auf welch kaltblütige und brutale Tat er noch stoßen soll.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen