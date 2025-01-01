Staffel 2Folge 35
45 Min.Ab 12
Rentnerin Hannelore Gruber wird Opfer eines brutalen Raubüberfalls und liegt seitdem im Koma. Alle Spuren führen ins Drogenmillieu, doch Hannelores Sohn ist sich sicher, dass nur der Ex-Verlobte seiner Mutter hinter der schrecklichen Tat stecken kann. Und tatsächlich deckt Rechtsanwalt Christian Vorländer Ungereimtheiten auf. Doch auch er ahnt lange nicht, auf welch kaltblütige und brutale Tat er noch stoßen soll.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
© Constantin Entertainment GmbH