Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bigamie

BigamieJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 45: Bigamie

44 Min.Ab 12

In Bernadette Bergers Haus hat sich ein ungebetener Gast breitgemacht: Die junge Afrikanerin Fatou Diallo weigert sich auszuziehen und droht ihrer Gastgeberin sogar mit dem Tod. Als sich dann auch noch Bernadettes Ehemann gegen seine eigene Frau stellt, wendet sie sich verzweifelt an Isabella Schulien. Tatsächlich muss die Anwältin feststellen, dass der Mann der Mandantin und die junge Afrikanerin nicht nur ein dunkles Geheimnis miteinander teilen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen