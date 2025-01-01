Staffel 2Folge 45
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 45: Bigamie
44 Min.Ab 12
In Bernadette Bergers Haus hat sich ein ungebetener Gast breitgemacht: Die junge Afrikanerin Fatou Diallo weigert sich auszuziehen und droht ihrer Gastgeberin sogar mit dem Tod. Als sich dann auch noch Bernadettes Ehemann gegen seine eigene Frau stellt, wendet sie sich verzweifelt an Isabella Schulien. Tatsächlich muss die Anwältin feststellen, dass der Mann der Mandantin und die junge Afrikanerin nicht nur ein dunkles Geheimnis miteinander teilen.
